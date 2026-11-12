بویین میاندشت استان اصفهان با چالش جدی کاهش شدید جمعیت به دلیل نبود اشتغال و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت، در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان با اشاره به بحران جمعیتی گفت: جمعیت این شهرستان از ۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۴ هزار نفر در حال حاضر کاهش یافته است، این کاهش جمعیت با مهاجرت روزافزون به دلیل نبود فرصت‌های شغلی در ارتباط است.

محمود درویشی همچنین از نبود شناخت کافی نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خبر داد و افزود: تنها با ۵۰ درصد از قابلیت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان آشنایی وجود دارد و از این میزان نیز تنها ۲۰ درصد مورد استفاده قرار گرفته است.

وی خواستار ارائه ایده‌های موثر اقتصادی برای بهره‌گیری از تسهیلات بنیاد برکت و بنیاد علوی جهت اشتغال‌زایی شد.

امام جمعه بویین میاندشت، نیز در این نشست با اشاره به موهبت‌های طبیعی و امکانات خدادادی منطقه، از نبود توسعه مناسب اقتصادی انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام حسن اسکندری، راه برون‌رفت از مشکلات فعلی را مشارکت فعال و خودجوش مردم شهرستان در عرصه‌های اقتصادی دانست.