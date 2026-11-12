به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ حرزاده گفت: امسال هم استان یزد پذیرای شهدای گمنام در ایام فاطمیه بود، در هفته ای که گذشت فضای استان به عطر دل انگیز شهدای گمنام معطر شد، فردا صبح جمعه، روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تشییع سراسری شهدای گمنام در سراسرکشور برگزار می‌شود، همزمان در استان یزد، از ساعت ۹ صبح، مراسم تشییع از امامزاده جعفر به سمت خیابان قیام و در نهایت مسجد ملااسماعیل برگزار می‌شود و ختم می‌شود به نماز جمعه و نماز بر پیکر شهدا نیز اقامه خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یزد ادامه داد: در چهار شهرستانی که در چهار نقطه‌ای که ما تدفین شهدا را خواهیم داشت، در حسین آباد ریسمانی ساعت دو از خیابان شهدا تشییع آغاز خواهد شد به سمت پارک کوثر روستا، در شهرستان اشکذر نیز مراسم تشییع بعد از نماز جمعه برگزار خواهد شد و شهید گمنام در میدان مصلای شهرستان در جنب مسجد جامع اشکذر تدفین خواهد شد، در شهرستان اردکان هم دو شهید را تدفین خواهیم داشت، یکی در میدان امام حسین شهر اردکان، بعد از نماز جمعه به سمت میدان امام حسین تشییع خواهند شد، ساعت ۳ بعد از ظهر فردا، از گلزار شهدای شهر احمدآباد اردکان، به سمت مهدیه ی اردکان ان‌شاءالله مراسم تشییع و تدفین این شهدای عزیز برگزار خواهد شد.