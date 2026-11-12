عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران گفت: شرکت‌های پتروشیمی بدون رعایت مصوبه هیئت دولت، مواد اولیه تولید تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را با قیمت آزاد و از طریق رقابت در بورس کالا به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند.

سیدمحمود مفیدی شمیرانی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تولید تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی توسط شرکت های پتروشیمی، افزود: تولید pvc (پی وی سی) به شدت کاهش یافته و در مقابل قیمت مواد اولیه نیز افزایش یافته است از سوی دیگر پتروشیمی ها هم اقدام به برداشتن سقف رقابت ها در بورس کالا کرده اند.

وی با بیان اینکه خرید مواد اولیه تولید تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در بورس کالا به‌شدت رقابتی شده است، ادامه داد: برای نمونه، قیمت پایه PVC در بورس کالا با رقابت‌هایی در محدوده ۱۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان همراه است. این افزایش قیمت به‌طور مستقیم بر هزینه تولید محصولات نهایی و در نهایت قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد.

مفیدی شمیرانی با اشاره به اینکه تاکنون اقدام مؤثری برای متعادل‌سازی قیمت مواد اولیه این صنعت صورت نگرفته است، گفت: افزایش قیمت‌ها به بازار تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی نیز رسیده و تهیه مواد اولیه‌ای مانند پلی‌پروپیلن (PP)، گرانول ABS و PVC را با افزایش هزینه همراه کرده است.

وی همچنین با اشاره به تغییر تالار ارزی برخی مواد پلیمری از جمله PVC از تالار اول به تالار دوم بورس، گفت: این تغییر به معنای محاسبه این مواد با نرخ ارز بالاتر است و در افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان تأثیر دارد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران افزود: افزایش قیمت مواد اولیه به‌طور مستقیم بر هزینه تولید محصولاتی مانند ست سرم، میکروست، ست خون، ست دیالیز، سرسوزن، سرنگ و کیسه خون تأثیر گذاشته است.

مفیدی شمیرانی با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی با کف قیمت پایه گفت: شرکت‌های پتروشیمی از این مصوبه تبعیت نمی‌کنند و مواد اولیه را همچنان به‌صورت آزاد و رقابتی در بورس کالا عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های پتروشیمی معتقدند در مصوبه هیئت دولت صرفاً بر عرضه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان این صنعت خارج از بورس کالا تأکید شده و قیمت عرضه مشخص نشده است؛ از این رو، تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه ناچارند در رقابت قیمتی بورس کالا شرکت کنند و مواد را به بالاترین قیمت پیشنهادی خریداری کنند.