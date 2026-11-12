به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رضا محمدی در نشست با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان کلیبر با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی منطقه قره‌داغ ابراز امیدواری کرد این مجتمع ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری برسد و علاوه بر توسعه فعالیت‌های فرهنگی زمینه رونق گردشگری منطقه را نیز فراهم کند.

پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ظرفیت‌های علمی و ادبی کلیبر از پیگیری برای تکمیل و بهره‌برداری مجتمع در سال آینده خبر داد و گفت:این مجموعه می‌تواند به محل گردهمایی و هم‌اندیشی اهالی فرهنگ و هنر و همچنین منبع درآمدی برای حمایت از برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری تبدیل شود.

وی همچنین از حمایت اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مشارکت در تامین بخشی از هزینه‌های جشنواره‌های فرهنگی شهرستان خبر داد.

بر اساس توافق انجام‌ شده جشنواره عاشیقلار، چهارمین دوره سراسری جشنواره فیلم کوتاه و سومین دوره جشنواره عکس روستایی و عشایری در دهه نخست خرداد ماه سال ۱۴۰۶ در شهرستان کلیبر برگزار خواهد شد.