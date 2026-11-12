تخصیص ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع فرهنگی هنری کلیبر
فرماندار کلیبر از تصویب ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان در کمیته برنامهریزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،رضا محمدی در نشست با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و جمعی از فعالان فرهنگی و رسانهای شهرستان کلیبر با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی منطقه قرهداغ ابراز امیدواری کرد این مجتمع ظرف یک سال آینده به بهرهبرداری برسد و علاوه بر توسعه فعالیتهای فرهنگی زمینه رونق گردشگری منطقه را نیز فراهم کند.
پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ظرفیتهای علمی و ادبی کلیبر از پیگیری برای تکمیل و بهرهبرداری مجتمع در سال آینده خبر داد و گفت:این مجموعه میتواند به محل گردهمایی و هماندیشی اهالی فرهنگ و هنر و همچنین منبع درآمدی برای حمایت از برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری تبدیل شود.
وی همچنین از حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مشارکت در تامین بخشی از هزینههای جشنوارههای فرهنگی شهرستان خبر داد.
بر اساس توافق انجام شده جشنواره عاشیقلار، چهارمین دوره سراسری جشنواره فیلم کوتاه و سومین دوره جشنواره عکس روستایی و عشایری در دهه نخست خرداد ماه سال ۱۴۰۶ در شهرستان کلیبر برگزار خواهد شد.