به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی از برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر ۴ شهید گمنام دوران ۸ سال دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.



سردار «جلیل وحیدی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی اظهار داشت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، در یک حرکت فرهنگی و معنوی عظیم، پیکر ۳۵۰ شهید گمنام در سراسر کشور تشییع خواهد شد.



وی افزود: استان آذربایجان غربی نیز در این ایام میزبان پیکر مطهر ۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود که امیدواریم در این مدت حضور توانسته باشیم از شفاعت و برکات این امام زادگان عشق بهره‌مند شویم.



سردار وحیدی با اعلام جزئیات مراسم وداع گفت: مراسم شب وداع با پیکر مطهر این شهدا، شامگاه امروز (پنجشنبه) ۲۱ آبان‌ماه، ساعت ۲۱:۰۰ در میدان ولایت‌فقیه ارومیه با حضور مردم شهید پرور استان برگزار می‌شود.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی همچنین از زمان برگزاری مراسم تشییع نیز خبر داد و افزود: آیین تشییع پیکر مطهر شهدا در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ساعت ۹ صبح از میدان انقلاب ارومیه آغاز و در خیابان امام خمینی (ره) باحضور آحاد مردم، مسئولین وهیآت مذهبی برگزار خواهد شد.



سردار وحیدی گفت: امیدواریم با حضور پرشور مردم در آیین‌های وداع و تشییع، بار دیگر شاهد تجلی فرهنگ ایثار، مقاومت و ارادت مردم استان به ساحت مقدس شهدا باشیم.

وی تصریح کرد: پیکرمطهر یکی از شهدا در حوزه علمیه شهرستان خوی خاکسپاری خواهد شد و سه شهید دیگر که به‌صورت امانی در استان حضور دارند پس از پایان مراسم به تهران بازگردانده خواهند شد.