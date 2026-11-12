حفظ جوانی جمعیت از الزامات حیاتی برای دستیابی به قله‌های پیشرفت و مقابله با تهدیدات مختلف ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بخشدار مرکزی اصفهان در نشست تشکیل هسته‌های تعالی خانواده و جوانی جمعیت در روستا‌های کلمنجان، جلادران و محمدآباد گفت:حفظ جوانی جمعیت از الزامات پیشرفت کشور است و جامعه‌ای که نتواند جمعیت جوان خود را حفظ کند، همواره در معرض تهدید‌های مختلف قرار خواهد گرفت.

رحمت‌الله ترابی افزود: تأکید بر فرزندآوری، تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور است.

وی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در اجرای برنامه‌ها، از دهیاران خواست؛ با شناسایی ظرفیت‌های محلی، حمایت از گروه‌های مردمی و تسهیل فعالیت هسته‌های جمعیتی، زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنند.

با تشکیل هسته‌های تعالی خانواده و جوانی جمعیت در این سه روستا از دهستان قهاب جنوبی، شمار روستا‌های دارای این هسته‌ها در شهرستان اصفهان به ۱۶ روستا رسید.