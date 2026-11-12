مردی در پی اختلافات خانوادگی، همسر خود را که به‌تازگی وضع حمل کرده بود، به قتل رساند.

به گزارش خبر گزاریصداوسیما مرکز کرمان، رئیس دادگاه عمومی ارزوئیه در این باره گفت: در پی وقوع این قتل خانوادگی، بر اساس اطلاعات اولیه، متهم در پی مشاجره و بروز اختلافات خانوادگی، با وارد کردن ضربات متعدد به ناحیه پهلو و سر همسرش، باعث مرگ وی شد.

یوسف حیدری افزود: با حضور عوامل انتظامی و انجام اقدامات لازم، متهم شناسایی و دستگیر شد.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شده است.

وی افزود: علت اولیه وقوع این حادثه، اختلافات و مشاجرات خانوادگی اعلام شده است.