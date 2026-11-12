پیروزی رعد کاشان مقابل نفت و گاز زاگرس

پیروزی رعد کاشان مقابل نفت و گاز زاگرس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم رعد کاشان در اولین هفته از دور برگشت سومین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی (جام یادگار امام ره)، با غلبه بر تیم نفت و گاز زاگرس، نخستین گام خود را در این مرحله برداشت.

در جریان مسابقاتی که امروز در آکادمی «ایزی پایپ» کاشان برگزار شد، ۲۰ کشتی‌گیر در قالب دو تیم رعد کاشان و نفت و گاز زاگرس به رقابت پرداختند و در نهایت، تیم میزبان، رعد کاشان، توانست با نتیجه ۶ بر ۴ برتری خود را مقابل تیم زاگرس تثبیت کند.

حسین علی آبادی، نماینده سازمان لیگ فدراسیون کشتی در حاشیه این دیدار گفت: این مسابقات جام یادگار امام (ره)، یکی از رقابت‌های مهم در تقویم کشتی فرنگی کشور به شمار می‌رود.