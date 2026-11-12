به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در پوشش واحد‌های صنفی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان نائین، فعالیت یک سوپرمارکت مشکوک به توزیع مواد مخدر را تحت بررسی و نظارت قرار دادند.

سرهنگ حسن براهمی ادامه داد: پس از محرز شدن جرم با هماهنگی مقام قضایی این واحد صنفی مهروموم و پرونده‌ی متخلفان آن به مراجع قضایی ارسال شد.

وی با تأکید بر برخورد پلیس با سوءاستفاده از پوشش فعالیت‌های صنفی برای اجرای اقدامات مجرمانه گفت: نیروی انتظامی با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت و سلامت اجتماعی را به مخاطره بیندازد، برابر قانون برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست؛ با مشاهده فعالیت‌های مشکوک یا اطلاع از مراکز عرضه و توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.