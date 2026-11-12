مدیریت سازمان مجری با تأکید بر ضرورت جبران تأخیرات اجرایی، دستور تحویل موقت طرح بیمارستان ۱۶۰ تختی مادر و کودک بوشهر را تا اواخر بهمن‌صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری، در جریان بازدید میدانی از طرح بیمارستان ۱۶۰ تختی فاطمه‌الزهرا (س) بوشهر، بر اهمیت سرعت بخشیدن به عملیات ساختمانی تأکید کرد.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، این طرح عمرانی تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۲ درصد رسیده و بخش‌های اصلی ساختمان در مراحل نهایی رنگ‌آمیزی و سرامیک‌کاری قرار دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بررسی موانع موجود، دستور داد با افزایش شیفت‌های کاری و تقویت نیروی انسانی در کارگاه، تمامی تأخیرات تا پایان آذرماه جبران شود.

وی همچنین تأکید کرد که تمامی تمهیدات لازم باید به‌گونه‌ای اتخاذ گردد که این طرح حیاتی تا تاریخ ۲۲ بهمن‌آماده تحویل موقت به وزارت بهداشت باشد.

در این بازدید، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد استان بوشهر نیز بر ضرورت بهره‌برداری زودهنگام از این مرکز درمانی تأکید کردند.