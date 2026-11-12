به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سیدهاشم موسوی گفت: این رویداد فرهنگی با هدف بازنمایی ابعاد مختلف زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها و تبیین معارف فاطمی در پارک نفت (بعثت) و در مجاورت اجتماع مردمی شهر لامرد در بلوار جمهوری برپا شده است.

او با اشاره به محور اصلی نمایشگاه با عنوان رهبر فاطمی افزود: غرفه‌های تاریخی متعددی از جمله بهشت، غدیر، سقیفه، مسجدالنبی (ص)، بیت‌الزهرا (س)، بقیع، باغ فدک، بیت‌الاحزان، سبک زندگی فاطمی و نماد ضریح مطهر امام حسین علیه السلام برای بازدید علاقه‌مندان بر پا شده است.

دبیر نمایشگاه حدیث غربت فاطمی ادامه داد: غرفه‌های خطبه فدکیه، بهشت و جهنم، مقام زن، مهدویت، هنر‌های فاطمی و دفاع مقدس نیز از دیگر بخش‌های این مجموعه فرهنگی‌مذهبی است.

موسوی با اشاره به بخش‌های جدید و موضوعی نمایشگاه گفت: غرفه‌های اتحادیه دانش‌آموزی، دل‌نوشته‌ها، جبهه مقاومت و کارگروه حجاب نیز با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و تقویت بینش دینی مخاطبان در این دوره برپا شده است.

او از حضور راویانی از شهر مقدس قم در این نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: روایتگری سیره و زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها، سفره حضرت رقیه سلام الله علیها، ویژه‌برنامه شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و مراسم شام غریبان همراه با تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا سلام الله علیها از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

دبیر نمایشگاه حدیث غربت فاطمی با اشاره به اختصاص بخشی از نمایشگاه به جهاد تبیین بیان کرد: برنامه‌های عمومی این مجموعه هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

موسوی در پایان با اشاره به مشارکت گسترده خادمان در برپایی این رویداد فرهنگی گفت: بیش از ۱۱۰ خادم خواهر و برادر در بخش‌های مختلف نمایشگاه فعالیت می‌کنند و این مجموعه تا ۲۲ آذرماه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.