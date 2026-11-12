خودباوری و انسجام ملی، رمز زانو زدن دشمن در برابر مردم؛
بیداری مردم استان مرکزی در برابر حیلهگری اپستینیها برای حفظ سنگر خیابان در ۲۵۶مین شب ایستادگی
نبرد مردم ولایتمدار استان مرکزی همانند سایر ایرانیان در دویست و پنجاه و ششمین شب نبرد با اپستینیهای حیلهگر برای حفظ خیابان به شکست دشمن منجر شد.
مردم در ۲۵۶مین شب از حضور در تجمعات خیابانی، در واکنش به تهدیدهای اقتصادی آمریکا و تلاش این کشور برای به زانو درآوردن اقتصاد ایران، بر ایستادگی در برابر تحریمها و فشارهای دشمن تأکید کردند.
آنان استقلال، خودباوری و تکیه بر توان داخلی را راه عبور از توطئههای اقتصادی آمریکا دانستند.
این استمرار، از یک حضور محلی فراتر رفته و به نمادی از مقاومت یک ملت در برابر زیادهخواهی نظام سلطه تبدیل شده است؛ نمادی که به باور تحلیلگران، محاسبات جریان جنگطلب در واشنگتن و تلآویو را به هم ریخته است.
اکنون ملت ایران در آستانه پیروزی جنگ ارادههاست؛ جنگی که در آن، برگ برنده نه سلاح، بلکه ایستادگی مردم است.