نبرد مردم ولایتمدار استان مرکزی همانند سایر ایرانیان در دویست و پنجاه و ششمین شب نبرد با اپستینی‌های حیله‌گر برای حفظ خیابان به شکست دشمن منجر شد.

خودباوری و انسجام ملی، رمز زانو زدن دشمن در برابر مردم؛

مردم در ۲۵۶مین شب از حضور در تجمعات خیابانی، در واکنش به تهدید‌های اقتصادی آمریکا و تلاش این کشور برای به زانو درآوردن اقتصاد ایران، بر ایستادگی در برابر تحریم‌ها و فشار‌های دشمن تأکید کردند.

آنان استقلال، خودباوری و تکیه بر توان داخلی را راه عبور از توطئه‌های اقتصادی آمریکا دانستند.

این استمرار، از یک حضور محلی فراتر رفته و به نمادی از مقاومت یک ملت در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه تبدیل شده است؛ نمادی که به باور تحلیلگران، محاسبات جریان جنگ‌طلب در واشنگتن و تل‌آویو را به هم ریخته است.

اکنون ملت ایران در آستانه پیروزی جنگ اراده‌هاست؛ جنگی که در آن، برگ برنده نه سلاح، بلکه ایستادگی مردم است.