به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در حاشیه بازدید از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه استان یزد ظرفیت‌های بسیار خوبی در تولید ارزش افزوده ناشی از فعالیتی‌های فناورانه دارد افزود: طی این چند روز گذشته از تمام شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک بازدید و طرح‌های شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

نورالله زاده افزود: طی این چند روز ۲/۲ همت اعتبار برای شرکت‌ها تصویب شده است و در طول یک ماه آینده پرداخت می‌شود.



وی عنوان کرد: همچنین بر این موضوع توافق شد تا فعالیت‌های بیشتری در حوزه اکوسیستم نوآوری در استان یزد انجام شود و در حوزه هوشمند سازی و بهینه سازی مصرف انرژی نیز مقرر شد تا طرح‌های مصرف انرژی را تا سقف هزار میلیارد تومان تامین مالی کنیم.

استاندار یزد با اشاره به سند یزد پایدار گفت: یکی از مواردی که به طور جد پیگیر هستیم این است که کلیه فعالیت‌های اقتصادی در استان باید پیوست دانش بنیانی داشته باشد.

بابایی افزود: تفاهم نامه‌های بسیار خوبی با صندوق نوآوری و شکوفایی در حال انعقاد است و حمایت صندوق از شرکت‌های دانش بنیان ما را در مسیر درست اقتصادی قرار می‌دهد.

وی گفت: با حمایت صندق شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه دانش بنیان هستیم و در این زمینه از ظرفیت نخبگان برای توسعه و بالندگی استان استفاده خواهیم کرد.