طرح ملی «پای درس ایران» با هدف معرفی نظام‌مند ظرفیت‌ها، اقدامات شاخص و تجربه‌های موفق آموزشی و تربیتی استان‌های کشور، از روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ به ابتکار مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح ملی «پایِ درس ایران» با هدف تقویت جریان اطلاع‌رسانی هدفمند، بازنمایی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های نظام تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی، توسعه مشارکت رسانه‌ای استان‌ها و تبیین نقش راهبردی آموزش‌وپرورش در تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور، از سوی مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش طراحی و اجرا می‌شود.

این طرح در چارچوب اهداف و راهکار‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و با رویکرد تقویت جهاد تبیین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای سراسر کشور و انعکاس مؤثر اقدامات و برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش در دولت چهاردهم، زمینه معرفی نظام‌مند و مستمر فعالیت‌های استان‌ها را در پورتال و شبکه‌های اجتماعی رسمی وزارتخانه فراهم می‌کند.

روایت هفتگی ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در این طرح، هر هفته یکی از ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌های کشور، مطابق جدول زمان‌بندی و ترتیب تعیین‌شده، مسئولیت مشارکت در تولید و تأمین محتوای رسانه‌ای را برعهده خواهد داشت.

در این چارچوب، اداره‌کل استان منتخب با محوریت اداره روابط‌عمومی و با همکاری بخش‌های آموزشی، پرورشی، مدارس و سایر مجموعه‌های مرتبط، نسبت به شناسایی، مستندسازی و معرفی ظرفیت‌ها، اقدامات شاخص و تجربه‌های موفق استان اقدام می‌کند تا تصویری جامع، مستند و چندبعدی از فعالیت‌های نظام تعلیم‌وتربیت در مناطق مختلف کشور ارائه شود.

در این چارچوب، ادارات کل استان‌ها موظف‌اند مجموعه‌ای از محتوای متنوع و مستند را با محوریت ظرفیت‌ها، اقدامات و دستاورد‌های نظام تعلیم‌وتربیت استان تهیه و ارائه کنند. این مجموعه شامل یادداشت تخصصی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با تأکید بر محور‌های عدالت، کیفیت و هویت؛ گزارش جامع معرفی ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و دستاورد‌های شاخص استان؛ محتوای چهره‌نگاری از معلمان، مربیان و همکاران شایسته تقدیر با محوریت تجارب حرفه‌ای، ابتکارها، تلاش‌ها و فعالیت‌های اثرگذار آنان خواهد بود.

آغاز اجرای طرح از ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵

اجرای طرح ملی «پایِ درس ایران» از روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و مطابق جدول زمان‌بندی پیوست شیوه‌نامه، که بر اساس قرعه‌کشی تعیین شده است به‌صورت هفتگی ادامه خواهد یافت. جریانی که با فراهم‌سازی زمینه روایت تلاش‌های معلمان، معرفی دانش‌آموزان افتخارآفرین، انعکاس ابتکار‌های مدارس و بازتاب تجارب موفق آموزشی و تربیتی استان‌ها، ضمن ارتقای سهم استان‌ها در روایت رسانه‌ای آموزش‌وپرورش، به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تبیین جایگاه راهبردی تعلیم‌وتربیت در پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.

شکل‌گیری جریان ملی روایت دستاورد‌های تعلیم‌وتربیت

اجرای طرح ملی «پایِ درس ایران» را می‌توان گامی در جهت تقویت پیوند میان ظرفیت‌های رسانه‌ای ستاد و استان‌ها و شکل‌دهی به یک جریان منظم، مستمر و فراگیر برای بازنمایی واقعیت‌های نظام تعلیم‌وتربیت دانست.

این طرح با فراهم‌کردن فرصت معرفی متوازن ظرفیت‌های استان‌ها، روایت تلاش‌های معلمان، انعکاس موفقیت‌های دانش‌آموزان و انتقال تجربه‌های اثربخش آموزشی و تربیتی، درصدد است سهم استان‌ها را در روایت رسانه‌ای آموزش‌وپرورش کشور افزایش دهد و تصویری مستند، امیدآفرین و واقع‌بینانه از گستره فعالیت‌ها و دستاورد‌های این نظام در سراسر ایران ارائه کند.