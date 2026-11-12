رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان: کاروان همدلی موکب‌های اصفهان به کمک نیازمندان می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات‌ عالیات استان اصفهان در مراسم راه‌اندازی کاروان همدلی موکب‌های استان که امروز همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در آستانه ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان برگزار شد، گفت: ۳۰ خودروی وانت حامل کمک‌های مردمی موکب‌ها برای توزیع کالا میان خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی رمضان در استان به حرکت در می‌آید.

جعفر عسکری با اشاره به مشارکت حدود ۱۸۰ موکب در این طرح افزود: بخشی از کاروان همدلی امروز در اصفهان حرکت می‌کند و کمک‌های جمع‌آوری‌شده را به دست نیازمندان استان می‌رساند.

وی با بیان این که کمک‌ها شامل اقلام غذایی و لوازم خانگی است، افزود: در کاروان همدلی کمک‌ها با مشارکت مردم، موکب‌ها و خیریه‌ها تهیه و به دست نیازمندان می‌رسد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان نیز در این آیین گفت: اصفهان همیشه در همدلی و کار خیر، پیشتاز است.

اکبر صالحی با قدردانی از مشارکت مردم و عوامل اجرایی کاروان همدلی افزود: مردم نزدیک به ۹ ماه در خیابان‌ها برای دفاع از آرمان‌های کشور، نظام، انقلاب و خون شهیدان حضور دارند.

راه اندازی کاروان همدلی نمادی از مشارکت‌های مردمی است که می‌تواند به یک الگو در کشور تبدیل شود.