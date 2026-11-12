دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر ضرورت تناسب ظرفیت‌های آموزشی با نیاز واقعی نظام سلامت گفت: سند توسعه متوازن دانشگاه‌های علوم پزشکی، مبنای بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های توسعه‌ای دانشگاه‌هاست و بازنگری این سند با توجه به تغییرات جمعیتی و نیاز‌های جدید کشور در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین آیتی، دستیار ویژه وزیر بهداشت، مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل و دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با تشریح سازوکار تعیین ظرفیت‌های آموزشی و توسعه رشته‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: تربیت نیروی انسانی در حوزه سلامت باید بر اساس برآورد دقیق نیاز کشور، آمایش سرزمینی و توانمندی علمی دانشگاه‌ها انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت تعیین تعداد و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت افزود: کمبود نیروی انسانی می‌تواند دسترسی مردم به خدمات سلامت را محدود کند و تربیت بیش از نیاز نیز با ایجاد پدیده تقاضای القایی، افزایش هزینه‌های نظام سلامت و انجام خدمات و اقدامات پزشکی غیرضروری همراه شود. از این رو، تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و مقطع نیازمند مطالعات علمی و دقیق است.

برآورد نیاز کشور به نیروی انسانی در بیش از ۲۹۰ رشته و مقطع

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با اشاره به آغاز پروژه برآورد نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت از سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در این طرح، بیش از ۲۹۰ رشته و مقطع تحصیلی میان گروه‌های تخصصی تقسیم شد تا نیاز کشور در هر حوزه به‌صورت علمی بررسی شود.

آیتی ادامه داد: در اجرای این پروژه از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور، بورد‌های تخصصی، انجمن‌های علمی، شورا‌های صنفی و سازمان‌های نظام پزشکی، نظام پرستاری و نظام مامایی استفاده شد. دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پژوهشکده آینده‌پژوهی این دانشگاه نیز مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده داشتند.

وی با بیان اینکه خروجی این مطالعات، برآورد علمی نیروی انسانی مورد نیاز کشور در رشته‌های مختلف بود، افزود: پس از مشخص شدن نیازها، ظرفیت مورد نیاز با توجه به تقسیم‌بندی کلان‌مناطق آمایشی در ۱۰ منطقه کشور توزیع شد و سهم هر منطقه و سپس دانشگاه‌ها و دانشکده‌های زیرمجموعه آن تعیین شد.

آمایش سرزمینی و مزیت دانشگاه‌ها؛ مبنای توزیع ظرفیت‌ها

آیتی با تأکید بر نقش آمایش سرزمینی در توسعه آموزش پزشکی گفت: این رویکرد که در برنامه‌های توسعه کشور، از جمله برنامه هفتم، مورد توجه قرار گرفته است، بر توسعه متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر منطقه تأکید دارد.

وی افزود: توسعه متوازن آموزش پزشکی علاوه بر کمک به تحقق عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی، زمینه تربیت نیرو‌های بومی و افزایش احتمال ماندگاری دانش‌آموختگان در مناطق محل تحصیل را فراهم می‌کند.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مزیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها را از دیگر معیار‌های تعیین ظرفیت آموزشی دانست و گفت: در این مرحله، شاخص‌هایی مانند تعداد اعضای هیئت علمی، توانمندی‌های تخصصی و تولیدات علمی دانشگاه‌ها بررسی می‌شود.

وی با اشاره به نمونه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه داروسازی اظهار کرد: در مطالعات انجام‌شده، این دانشگاه به دلیل برخورداری از استادان توانمند و تولید مقالات علمی باکیفیت، از مزیت نسبی در حوزه داروسازی برخوردار شناخته شده و می‌تواند به‌عنوان یکی از قطب‌های توسعه این رشته مورد توجه قرار گیرد.

آیتی تصریح کرد: بر اساس نتایج این مطالعات، مسیر توسعه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۸ مشخص و در قالب سند توسعه متوازن دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تدوین شد. این سند به امضای وزیر بهداشت و رؤسای وقت دانشگاه‌ها رسید و مبنای تصمیم‌گیری شورای گسترش قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر، انطباق درخواست‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها با سند توسعه متوازن، نخستین معیار بررسی در شورای گسترش است. درخواست‌های مربوط به ایجاد رشته یا دانشکده‌هایی که در سند پیش‌بینی نشده‌اند نیز ابتدا در سطح کلان‌منطقه آمایشی بررسی می‌شوند.

بازنگری سند توسعه متوازن با توجه به نیاز‌های جدید کشور

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با اشاره به تغییرات جمعیتی و نیاز‌های جدید نظام سلامت گفت: با توجه به تحولات جمعیتی، تأسیس دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جدید و تغییر نیاز‌های کشور، در دولت چهاردهم بازنگری سند توسعه متوازن به دبیرخانه شورای گسترش ابلاغ شده است.

آیتی افزود: در این بازنگری، تلاش می‌شود با مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌گیری از مطالعات تخصصی، نیاز آینده کشور به نیروی انسانی در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی برآورد شود.

وی با اشاره به فعالیت گروه مطالعاتی حوزه پرستاری اظهار کرد: این گروه، نیاز کشور به نیروی انسانی در رشته‌های گروه پرستاری و مقاطع مختلف آن را بررسی می‌کند و فعالیت‌های مطالعاتی آن تقریباً به پایان رسیده است.

به گفته وی، در این بررسی عواملی مانند جمعیت کشور، تعداد تخت‌های بیمارستانی، برنامه‌های توسعه‌ای آینده و خروج نیروی انسانی به دلایلی مانند فوت یا مهاجرت در نظر گرفته شده است. انجمن‌های علمی، سازمان نظام پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت، بورد پرستاری و دبیرخانه‌های مرتبط نیز در این فرایند مشارکت دارند.

آیتی ادامه داد: گروه‌های مطالعاتی دیگری نیز برای برآورد نیاز حوزه توانبخشی، از جمله فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، همچنین رشته‌های علوم بهداشتی، علوم مدیریتی و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی در حال تشکیل هستند. رشته‌ها و مقاطع جدیدی مانند دکتری حرفه‌ای فیزیوتراپی و شنوایی‌شناسی نیز در این مطالعات مورد توجه قرار گرفته‌اند.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابراز امیدواری کرد که بازنگری برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور تا پایان سال تکمیل شود و پس از آن، بازنگری سند توسعه متوازن دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شود تا نسخه جدید این سند، مبنای تصمیم‌گیری و توسعه آموزش پزشکی در سال‌های آینده قرار گیرد.