در آستانه‌ی سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، روستای حسین‌آباد در یزد با حال و هوایی متفاوت، خود را برای استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام آماده می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کوچه‌های روستای حسین آباد یزد، بیش از هر زمان دیگری خود را برای استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام آماده می‌کنند؛ مراسمی که با عزای سالروز شهادت حضرت زهرا (س) گره خورده و شکوهی متفاوت به خود گرفته است.

مردم روستا با تمام توان در حال آماده‌سازی محله‌ها هستند؛ از تزئین معابر گرفته تا پاکسازی کوچه‌هایی که قرار است موکب عبور پیکر مطهر باشند. این شور و حال، با حزن جاری در دل‌های مردم به مناسبت

شهادت حضرت زهرا (س) ترکیب شده است؛ گویی این روستا، هم برای سوگواری و هم برای استقبال از شهید، در یک حال و هوای واحد غرق شده است.