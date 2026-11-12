به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ استاندار در بازدید از قطعات ۱۸،۱۹،۲۰ طرح راه‌آهن زاهدان ـ بیرجند ـ مشهد، با اشاره به روند اجرای این طرح زیرساختی گفت: راه‌آهن شرق کشور از طرح‌های مهم و راهبردی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل است که با وجود شرایط خاص کشور ناشی از وضعیت جنگی، روند اجرای آن متوقف نشده و با جدیت در حال پیگیری است.

هاشمی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در دولت سیزدهم با اعتباری بیش از ۲ همت آغاز شده، افزود: در دولت چهاردهم و طی حدود دو سال گذشته بیش از ۷.۵ همت اعتبار به این طرح اختصاص یافته و مجموع اعتبارات تزریق‌شده به راه‌آهن حدود ۹.۵ همت رسیده است.

وی با اشاره به گستره عملیات اجرایی راه‌آهن در محدوده استان گفت: در مسیر عبوری از خراسان جنوبی بیش از ۴۳۰ کیلومتر عملیات اجرایی در قالب ۱۴ قطعه و با فعالیت ۱۴ پیمانکار در حال انجام است و براساس گزارش‌های ارائه‌شده و بازدید‌های میدانی پیشرفت فیزیکی این طرح در این محدوده از ۴۰ درصد عبور کرده است.

استاندار با تشریح بخشی از اقدامات فنی انجام‌شده در مسیر گفت: احداث تونل در پنج نقطه مسیر در دستور کار قرار دارد که بخشی از تونل‌ها بازگشایی شده‌اند.

هاشمی راه‌اندازی این خط ریلی را از مطالبات دیرینه مردم استان دانست و افزود: بهره‌برداری از راه‌آهن شرق کشور علاوه بر تسهیل سفر زائران بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، زمینه مناسبی برای حمل‌ونقل مواد معدنی و محصولات تولیدی استان فراهم می‌کند و نقش مؤثری در رونق اقتصادی، توسعه مبادلات تجاری و تقویت جایگاه خراسان جنوبی در شبکه حمل‌ونقل کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق کارگران در این طرح به‌روز است گفت: پیمانکاران نیز مطالباتی دارند که پیگیری تأمین و پرداخت آن در اولویت قرار دارد و در همین راستا طی هفته گذشته حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح تزریق شده و حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در آینده نزدیک اختصاص خواهد یافت تا مجموع اعتبار جدید تأمین شده به حدود ۳ همت برسد و پرداخت مطالبات پیمانکاران با اولویت دنبال شود.