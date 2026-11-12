معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر‌های جدید با تاکید بر ضرورت گذار از اقتصاد پایتخت‌محور، شکل‌گیری کانون‌های نوین سکونتی و اقتصادی را موتور محرک توسعه متوازن و تحقق عدالت فضایی در پهنه کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید بر ضرورت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق دارای مزیت و ظرفیت تأکید دارد.

به باور امین مسعودی، آمایش سرزمین نباید صرفاً به ابزاری برای محدودسازی فعالیت‌ها تبدیل شود، بلکه باید زمینه‌ساز فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول استان‌ها باشد.

وی توسعه شهرهای جدید ساحلی در جنوب کشور را نمونه‌ای از این رویکرد نوین برشمرد که می‌تواند در پیوند با اقتصاد دریامحور کانون‌های تازه‌ای از سکونت و اشتغال ایجاد کند.

به گفته این مقام مسئول، استقرار صنایع بزرگ بدون تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و خدمات سکونتی، نمی‌تواند به توسعه پایدار منطقه‌ای منجر شود.

مسعودی بر این نکته تأکید کرد که صنعت بدون سکونتگاه باکیفیت و سکونتگاه بدون فرصت اشتغال هر دو ناکارآمد و ناقص باقی خواهند ماند.

وی تحقق سیاست تمرکززدایی را یک موضوع فرابخشی دانست و خواستار همکاری هماهنگ وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، انرژی و آب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی سه محور اساسی را برای پیشبرد این سیاست ضروری برشمرد که نخستین آن هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی، جمعیتی و برنامه‌ریزی فضایی کشور است.

محور دوم نیز جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی به سمت مناطق دارای مزیت و جلوگیری از جذب منابع به چند کلان‌شهر بزرگ است.

به گفته وی، سومین محور، ایجاد پیوند مؤثر میان کانون‌های صنعتی و سکونتگاه‌های پیرامونی به منظور جذب نیروی متخصص و ارتقای کیفیت زندگی است.

مسعودی خاطرنشان ساخت که اجرای طرح‌های جدید شهری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که شهرها هم‌زمان محل سکونت، کار و تعاملات اجتماعی باشند.

حرکت در این مسیر می‌تواند بستر تحقق عدالت فضایی و کاهش فشارهای محیط‌زیستی بر پایتخت را فراهم سازد.