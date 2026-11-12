نشست مشترک مدیر کل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی و مسئولان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در نشست مشترک مدیر کل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی و مسئولان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی دانشگاه برای اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک و پاسخ به نیاز‌های تخصصی حوزه دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی حامی مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت پیوند بیشتر میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی، حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در راستای نیاز‌های تحقیقاتی استان، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی دانشگاه را از محور‌های مهم این همکاری عنوان کرد.

جلال شایق رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی این دانشکده بر آمادگی دانشگاه برای گسترش همکاری‌های پژوهشی، آموزشی و عملی با اداره کل دامپزشکی استان تاکید کرد.