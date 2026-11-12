به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید عزت‌اللهی، هافبک باسابقه تیم ملی فوتبال کشورمان در نشست خبری پیش از آغاز بازی‌های تدارکاتی ملی‌پوشان در بصره اظهار داشت: خیلی خوشحالم که این تورنمنت مهیا شده که ۲ بازی تدارکاتی داشته باشیم. تیم ما در این اردو نسبت به قبل تغییرات زیادی داشته و فکر می‌کنم این ۲ بازی می‌تواند جنبه مثبتی برای ما به خصوص بازیکنان جوان داشته باشد، چون در کشور عراق مثل ایران عشق به فوتبال مخصوصأ در استادیوم‌ها جریان دارد. در این ۲ بازی با تمام توان بازی می‌کنیم و امیدوارم بهترین عملکرد را داشته باشیم تا با بهترین عملکرد عراق را ترک کنیم.



عزت‌اللهی درباره نقشی که به‌عنوان یک بازیکن باتجربه در تیم ملی با وجود جوان‌تر شدن لیست دارد، گفت: در این اردو خیلی از بازیکنان جوان را در بدنه تیم ملی می‌بینیم. من و بچه‌های دیگر هم روزی در جای این جوان‌تر‌ها بوده‌ایم. دیروز جلسه‌ای با بازیکنان داشتیم و شرایط را برای‌شان توضیح دادیم که باید روزی در جایگاه باتجربه تیم باشند. مهم‌ترین چیز این است که همه بازیکنان جوان بدانند این موقعیتی که دارند، لیاقت خودشان و نگاه ویژه سرمربی تیم ملی است که در این مرحله چنین موقعیتی در اختیارشان قرار گرفته‌است؛ بنابراین بازیکنان جوان نباید به راحتی از کنار این موقعیت بگذرند. وظیفه من به‌عنوان بازیکنی که تجربه بیش‌تری دارم، این است که به‌عنوان یک برادر بزرگتر بتوانیم بستری برای جوان‌تر‌ها فراهم کنیم تا با صددرصد توان بتوانند بیش‌ترین هماهنگی را در فضای تیم و آمادگی را داشته باشند.