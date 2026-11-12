یک استاد حوزه علمیه خواهران با تاکید بر ضرورت بازخوانی جامع سیره حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: شخصیت آن حضرت را نباید به نقش مادری و همسری تقلیل داد؛ چرا که سیره ایشان جلوه‌ای از پیوند ایمان، اخلاق، معرفت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معصومه ظهیری، استاد حوزه علمیه خواهران، به مناسبت ایام فاطمیه، ابعاد تربیتی و اجتماعی سیره حضرت زهرا (س) و نقش ایشان در پرورش نسل را بررسی کرد و بر پرهیز از محدود کردن شخصیت آن حضرت به نقش‌های خانوادگی تأکید کرد.

این استاد حوزه با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت زهرا (س) در عرصه‌های علمی، عبادی، خانوادگی و اجتماعی تصریح کرد: در معرفی شخصیت ایشان گاه برخی ابعاد برجسته‌تر و وجوه دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که بازخوانی جامع سیره فاطمی می‌تواند الگویی برای تربیت نسل آگاه و مسئولیت‌پذیر و زمینه‌ای برای شناخت جایگاه زن در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی فراهم کند.

وی با استناد به آیه ۶ سوره تحریم («قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا») خاطرنشان کرد: در نگاه اسلامی، مادری تنها به تأمین نیاز‌های جسمانی فرزند محدود نمی‌شود، بلکه پرورش ایمان، اخلاق، عقلانیت، هویت، عواطف و مسئولیت اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.

ظهیری پیوند زندگی روزمره با ایمان و عبادت، تربیت اخلاقی و پرورش روحیه ایثار، پیوند معنویت با مسئولیت اجتماعی، تربیت عاطفی و ایجاد پیوند امن خانوادگی و تربیت دختران و پسران برای ایفای نقش‌های مسئولانه را از مهم‌ترین ابعاد تربیتی خانواده حضرت زهرا (س) برشمرد و گفت: درسی که خانواده‌های امروز می‌توانند از این سیره بگیرند، این است که تربیت دینی و اخلاقی در محیطی ثمربخش‌تر خواهد بود که در آن محبت با مسئولیت، انضباط با احترام و هدایت با گفت‌و‌گو همراه باشد.

این استاد حوزه با اشاره به جایگاه حضرت زینب (س) به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از دانش، صبر، خطابه و مسئولیت اجتماعی، تأکید کرد: پرورش دینی دختر نباید صرفاً به آمادگی برای ایفای نقش‌های خانوادگی محدود شود، بلکه باید دانش، قدرت تحلیل، شجاعت اخلاقی، توانایی بیان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نیز در بر گیرد؛ همین اصل درباره پسران نیز صادق است.

وی با بیان اینکه «خطا در الگو دانستن حضرت زهرا (س) برای همسرداری و مادری نیست»، افزود: خطا زمانی شکل می‌گیرد که این ابعاد تمام شخصیت ایشان تلقی شود و نقش علمی، عبادی، تربیتی، اجتماعی و روشنگرانه ایشان نادیده گرفته شود. مسئله اصلی، تقابل میان خانه‌داری و فعالیت علمی نیست، بلکه تقلیل شخصیت زن به یک نقش و حذف دیگر ابعاد هویت اوست.

ظهیری با اشاره به آیه ۳۵ سوره احزاب یادآور شد: این آیه مسئولیت اخلاقی و معنوی را به زن یا مرد بودن محدود نمی‌کند و از این اصل نمی‌توان نتیجه گرفت که زن از حق آموزش، تفکر، بیان دیدگاه، مشارکت اجتماعی یا دفاع از حق برخوردار نیست.

این استاد حوزه با انتقاد از غلبه تصویر عاطفی بر شناخت علمی و تاریخی شخصیت حضرت زهرا (س) گفت: محبت و سوگواری بخشی از فرهنگ دینی شیعه است، اما مشکل زمانی پدید می‌آید که تصویر عاطفی جایگزین شناخت علمی شود؛ برای نمونه، اگر مخاطب خطبه فدکیه، استدلال‌های قرآنی و موضع‌گیری‌های اجتماعی ایشان را نشناسد، با تصویری ناقص از شخصیت حضرت مواجه می‌شود.

وی خطبه فدکیه را حاوی مباحثی درباره توحید، نبوت، فلسفه احکام، مسئولیت جامعه و حقوق مطرح‌شده در اختلاف فدک دانست و بر ضرورت توازن میان محبت، معرفت، تحلیل تاریخی و شناخت علمی تأکید کرد.

ظهیری همچنین با رد این برداشت که عفاف و رعایت حدود شرعی به معنای دوری زن از حضور عمومی و بیان دیدگاه اجتماعی است، گفت: حضرت زهرا (س) در عین پایبندی به ارزش‌های عفاف و حریم‌های دینی، در موقعیت‌های مهم اجتماعی و سیاسی سخن گفتند و از دیدگاه خود دفاع کردند؛ باید میان عفاف و محدود کردن ناموجه زن از علم‌آموزی، سخن گفتن، مطالبه حق و ایفای مسئولیت اجتماعی تفکیک قائل شد.

این استاد حوزه در پایان، شناخت جامع سیره حضرت زهرا (س) را مستلزم توجه هم‌زمان به پنج بُعد علمی و معرفتی، خانوادگی و تربیتی، حقوقی و عدالت‌خواهانه، اجتماعی و مسئولیت‌پذیری، و عبادی و معنوی دانست و برای اصلاح نگاه موجود، شش اقدام را پیشنهاد کرد: تهیه محتوای علمی درباره خطبه فدکیه با ذکر منابع معتبر؛ آموزش شیوه استدلال و دفاع از حق؛ معرفی الگوی جامع زن مسلمان؛ تولید محتوای متناسب با نسل جوان مانند درس‌گفتار، پادکست و نشست‌های پرسش‌وپاسخ؛ توانمندسازی مبلغان و مربیان در تشخیص روایت‌های معتبر؛ و استخراج پیام‌های تربیتی و اجتماعی با پرهیز از تعمیم مستقیم شرایط تاریخی صدر اسلام به جامعه امروز.