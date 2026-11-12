به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم معنوی، پیکر مطهر شهید گمنام از مقابل ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قروه تا میدان شهید حاج قاسم سلیمانی بر روی دستان مردم تشییع شد.

فردا ساعت ۸ صبح، آیین تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام از میدان آزادی سنندج به سمت اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید سلیمان خاطر برگزار خواهد شد.

پیکر مطهر یکی از شهدا (تفحص شده در منطقه قلاویزان) در محوطه اردوگاه شهید سلیمان خاطر به خاک سپرده می‌شود و ۲ پیکر مطهر دیگر که به عنوان میهمان در استان حضور داشتند، صبح شنبه به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شوند.