



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، وحیدی افزود: نفرات برتری که طی یکسال گذشته مدال طلا و نقره را در مسابقات مختلف کسب کرده‌اند در این دوره برای کسب سهمیه حضور یافته‌اند.

رئیس هیات تکواندوی استان یزد افزود: این دوره از مسابقات با حضور ۳۶۰ نفر از تکواندوکاران در رده‌های سنی نونهالان دختر و پسر برگزار می‌شود و انشاالله بتوانیم از بین این ورزشکاران افراد مستعد را شناسایی و پشتوانه‌ای برای تیم ملی شوند.