به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سرهنگ اکبر احمدی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه صنعتی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این کارگاه اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۴ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.

این مقام انتظامی ارزش ماینر‌های کشف شده را برابر نظر کارشناسان مربوطه ۴ میلیارد عنوان کرد و گفت: در این راستا یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.