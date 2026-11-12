فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: رزمگاه‌های شبانه و رزمایش‌های باشکوه جانفدا یک اقدام راهبردی و عملیاتی علیه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، امروز در رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدای ارومیه، ضمن قدردانی از آحاد مردم به خاطر حضور در این رویداد گفت: با احساس مسئولیت و درک موقعیت کشورمان همواره در میادین هستید و ثابت کرده‌اید که یکایک شما یک بسیجی هستید.

وی ادامه داد: آخرین رزمایش جانفدایان شهر‌های استان امروز در ارومیه برگزار می‌شود و پیش از این در همه شهرستان‌ها با شکوه هر چه تمام‌تر برگزار شد که توفیق داشتم در تعدادی از آنها حضور پیدا کنم.

این مسئول گفت: سال گذشته دومین کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی و اجلاسیه‌های متعدد آن در شهرستان‌ها و مرکز استان برگزار شد، آن هم در حالی که دشمنان آمریکایی صهیونیستی همواره کشورمان را تهدید می‌کردند، امروز هم با وجودی که دشمن ملت ما را تهدید می‌کند ولی مردم با قدرتی مضاعف در رزمایش حضور پیدا کرده‌اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی هرگز نمی‌توانند تاب‌آوری ملت ما را پایین بیاورند، ادامه داد: دشمن درصدد است که انسجام ملی و مقاومت ما را بشکند ولی هرگز در این زمینه موفق نخواهد شد.

سردار رجبی با بیان اینکه در این رزمایش باشکوه از کودکان تا سالمندان، زنان و مردان، دانشجویان، کارمندان، مسئولان و ... حضور پیدا کردند، اظهار کرد: با استعدادی بیش از دوبرابر جمعیتی که اعلام شده بود این رزمایش‌ها برپا شد به طوری که در شهر‌های استان اعم از شیعه نشین و سنی نشین همه با شور مضاعف در صحنه حاضر شدند تا برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: رزمگاه‌های شبانه و رزمایش‌های باشکوه جانفدا یک اقدام راهبردی و عملیاتی بر علیه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، در امتداد این حضور آگاهانه مردمی، همت مقتدرانه نیرو‌های مسلحانه برای دفاع از مرز‌های کشورمان را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: همه بسیجیان و تیپ قدرتمند شهید سلامی، پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس و بسیجیان گردان‌های امام علی (ع) و کوثر را در این رزمایش شاهد هستیم که جلوه بی‌نظیری را خلق کرده است.

این مسئول از اقدامات شبکه گسترده اطلاعاتی بسیج، گشت‌های رضویون، ایست‌بازرسی، خدمات‌رسانی مسئولان در قالب قرارگاه محله‌محور قدردانی کرد و گفت: از حضور ارزشمند بسیجیان در این رزمایش تشکر می‌کنم.