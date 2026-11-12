دبیر ستاد ملی جمعیت با اعلام کاهش نرخ باروری کلی کشور به ۱.۳۴ فرزند در سال ۱۴۰۴، نسبت به پیامد‌های تداوم روند کاهش موالید هشدار داد و گفت: بر اساس برآورد‌های مطرح‌شده، در صورت ادامه این روند، جمعیت ایران طی ۷۵ سال آینده به ۳۱ میلیون نفر کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه وحید دستجردی در بیست‌وچهارمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی باروری و ناباروری ایران، با اشاره به روند کاهشی نرخ باروری در کشور، گفت: برای حفظ جمعیت فعلی ایران در حدود ۸۷ میلیون نفر، نرخ باروری باید به بیش از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن برسد؛ این در حالی است که این شاخص در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۴ فرزند کاهش یافته است.

وی با مقایسه وضعیت کنونی با دهه ۶۰ افزود: در سال ۱۳۶۵، هر زن به‌طور متوسط ۶ تا ۷ فرزند به دنیا می‌آورد، اما اکنون نرخ باروری کشور فاصله قابل توجهی با سطح جایگزینی جمعیت دارد.

دبیر ستاد ملی جمعیت با استناد به برآورد‌های جمعیتی اظهار کرد: در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت ایران طی ۷۵ سال آینده ممکن است به ۳۱ میلیون نفر کاهش یابد. وی همچنین با اشاره به بسته شدن پنجره جمعیتی کشور در ۱۵ سال آینده، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با روند کاهش جمعیت تأکید کرد.

عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری

دستجردی، توسعه اجتماعی و افزایش سطح سواد در کنار توسعه‌نیافتگی اقتصادی متناسب با آن را از عوامل مؤثر در کاهش موالید برشمرد و گفت: تورم، هزینه‌های بالای مسکن، کاهش امید اجتماعی، تحولات فرهنگی، گسترش فردگرایی، تأخیر در ازدواج و دشواری ایجاد تعادل میان اشتغال و فرزندآوری برای زنان شاغل، از مهم‌ترین موانع پیش روی خانواده‌هاست.

وی با اشاره به جمعیت افراد مجرد در سن باروری افزود: حدود ۷.۳ میلیون مرد ۲۰ تا ۵۴ ساله و ۶.۵ تا ۷ میلیون زن ۱۵ تا ۴۹ ساله در کشور مجرد هستند که در مجموع حدود ۱۴ میلیون نفر را شامل می‌شوند.

افزایش سن ازدواج و تشدید روند سالمندی

دبیر ستاد ملی جمعیت میانگین سن مادران در نخستین فرزندآوری را در کشور ۲۷.۶ سال و در تهران ۳۰.۸ سال اعلام کرد و گفت: فاصله ازدواج تا تولد فرزند نخست نیز به‌طور متوسط ۴.۶ سال است که در کنار افزایش سن فرزندآوری، می‌تواند چالش‌های باروری را افزایش دهد.

دستجردی همچنین با اشاره به افزایش هفت‌برابری تجرد قطعی زنان، از رشد این شاخص از ۱.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷.۷ درصد خبر داد و افزود: تعداد ازدواج‌ها نیز از ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

وی با هشدار درباره روند سالمندی جمعیت کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال دارند و پیش‌بینی می‌شود این سهم تا سال ۱۴۳۰ به ۳۲ درصد برسد؛ روندی که می‌تواند هزینه‌های مراقبت و درمان را افزایش دهد و کشور را با کمبود نیروی جوان برای مراقبت از سالمندان مواجه کند.

اجرای طرح کارت امید مادر و حمایت از درمان ناباروری

دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه به برنامه‌های حمایتی دولت برای افزایش فرزندآوری اشاره کرد و گفت: طرح «کارت امید مادر» با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شده است و بر اساس آن، ماهانه دو میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه برای تأمین بخشی از هزینه‌های کودک به حساب مادران واریز می‌شود.

وی همچنین پوشش کامل هزینه‌های درمان ناباروری از سوی بیمه‌ها و ادغام غربالگری ناباروری در شبکه بهداشت و درمان را از پیشنهاد‌های حمایتی این حوزه برشمرد.

دستجردی با اشاره به فعالیت ۷۹ مرکز سطح دو و ۱۳۰ مرکز سطح سه درمان ناباروری در کشور گفت: دولت اعتبارات مناسبی برای این مراکز در نظر گرفته است و امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی، حمایت‌ها از ازدواج، درمان ناباروری و فرزندآوری گسترش یابد.

بیست‌وچهارمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی باروری و ناباروری ایران از ۲۰ تا ۲۲ آبان در مرکز همایش‌های ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است.