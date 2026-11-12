به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سرهنگ مهدی سبحانی‌فر گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی یک انبار محل نگهداری سیگار قاچاق شدند.

وی افزود: پس از شناسایی این محل و با هماهنگی مرجع قضائی، مأموران از انبار بازرسی کردند که در جریان آن، مقادیر قابل توجهی انواع سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در این عملیات، ۷ هزار و ۲۶۷ پاکت انواع سیگار معادل ۱۴۵ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد که ارزش آنها بنا بر ارزیابی کارشناسان، ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ سبحانی‌فر با بیان اینکه در ارتباط با این پرونده یک نفر دستگیر شده است، ادامه داد: شناسایی سایر عوامل دخیل در این فعالیت غیرقانونی و همچنین شبکه‌های مرتبط با قاچاق دخانیات با جدیت دنبال می‌شود و پلیس در تلاش است با ردیابی ابعاد این پرونده، حلقه‌های دیگر این زنجیره قاچاق را شناسایی و دستگیر کند.

وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا صرفاً به کشف محموله‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی عوامل تأمین، نگهداری و توزیع و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق نیز از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره انبار‌ها و مراکز نگهداری یا توزیع کالای قاچاق را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.