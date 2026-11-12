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استاندار آذربایجانغربی گفت: حتی در سختترین شرایط جنگی نیز اجازه ندادیم طرح های توسعه استان متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار در رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان ایران که در ارومیه برگزار شد، با اشاره به راهکارهای مقابله با جنگ روانی و ترکیبی دشمن تصریح کرد: مقابله با این جنگ تنها جنبه نظامی ندارد بلکه کلید اصلی خنثیسازی توطئههای دشمنان، حمایت همهجانبه از جوانان، حل دغدغههای مسکن، اشتغال و جلوگیری از بیکاری آنان است.
وی با بیان اینکه از نخستین روزهای حضور در استان پرچم سرمایهگذاری و تولید را برافراشته ایم گفت: حتی در سختترین شرایط جنگی نیز اجازه ندادم پروژههای توسعهای متوقف شود.
استاندار آذربایجانغربی از نقشآفرینی علما، روحانیون، شورای تأمین و تمامی مدیران استان در حفظ وحدت و امنیت پایدار قدردانی کرد و به نقل از گزارشهای ارائهشده توسط نهادهای نظامی، گفت: خوشبختانه آذربایجانغربی در پشتیبانی از رزمندگان و ارزشهای انقلاب اسلامی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است که این موضوع مایه افتخار و مباهات است.
رحمانی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به کار شبانهروزی، همدلی و تلاش نیازمند هستیم، گفت: برای ناامید کردن دشمنان و ارتقای کارآمدی نظام باید بیش از پیش به صورت جدی تلاش کنیم.
این مسئول با اشاره به ایستادگی بینظیر مردم این استان در برابر توطئههای دشمنان، گفت: دشمنان برای القای ناامیدی در تلاش هستند ولی استان ما با محوریت تولید، اشتغال و همدلی کمنظیر مردم و مسئولان در مسیر پیشرفت، توسعه زیرساختها و پشتیبانی از رزمندگان پیشتاز است.
استاندار آذربایجانغربی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تجلیل از رزمندگان، بسیجیان و خانوادههای معظم شهدا، گفت: امروز جلوههایی زیبا از بصیرت مثالزدنی مردم آذربایجانغربی را شاهد هستیم به طوری که ابعاد جنگ ترکیبی دشمن را شناختهاند و برای خنثی کردن آن گام برمیدارند.
در پایان این رزمایش شرکت کنندگان با اجرای رژه اقتدار و همبستگی و صلابت را به نمایش گذاشتند.