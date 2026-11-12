به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار در رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان ایران که در ارومیه برگزار شد، با اشاره به راهکار‌های مقابله با جنگ روانی و ترکیبی دشمن تصریح کرد: مقابله با این جنگ تنها جنبه نظامی ندارد بلکه کلید اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان، حمایت همه‌جانبه از جوانان، حل دغدغه‌های مسکن، اشتغال و جلوگیری از بیکاری آنان است.

وی با بیان اینکه از نخستین روز‌های حضور در استان پرچم سرمایه‌گذاری و تولید را برافراشته ایم گفت: حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی نیز اجازه ندادم پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شود.

استاندار آذربایجان‌غربی از نقش‌آفرینی علما، روحانیون، شورای تأمین و تمامی مدیران استان در حفظ وحدت و امنیت پایدار قدردانی کرد و به نقل از گزارش‌های ارائه‌شده توسط نهاد‌های نظامی، گفت: خوشبختانه آذربایجان‌غربی در پشتیبانی از رزمندگان و ارزش‌های انقلاب اسلامی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است که این موضوع مایه افتخار و مباهات است.

رحمانی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به کار شبانه‌روزی، همدلی و تلاش نیازمند هستیم، گفت: برای ناامید کردن دشمنان و ارتقای کارآمدی نظام باید بیش از پیش به صورت جدی تلاش کنیم.

این مسئول با اشاره به ایستادگی بی‌نظیر مردم این استان در برابر توطئه‌های دشمنان، گفت: دشمنان برای القای ناامیدی در تلاش هستند ولی استان ما با محوریت تولید، اشتغال و همدلی کم‌نظیر مردم و مسئولان در مسیر پیشرفت، توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از رزمندگان پیشتاز است.

استاندار آذربایجان‌غربی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تجلیل از رزمندگان، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا، گفت: امروز جلوه‌هایی زیبا از بصیرت مثال‌زدنی مردم آذربایجان‌غربی را شاهد هستیم به طوری که ابعاد جنگ ترکیبی دشمن را شناخته‌اند و برای خنثی کردن آن گام برمی‌دارند.

در پایان این رزمایش شرکت کنندگان با اجرای رژه اقتدار و همبستگی و صلابت را به نمایش گذاشتند.