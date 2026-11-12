مردم ورزش دوست قائم شهر امروز از وزنه بردار سنگین وزن جهان علیرضا یوسفی رکورددار وزنه برداری جهان به شایستگی استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علیرضا یوسفی در رقابت‌های قهرمانی وزنه برداری ۲۰۲۶جهان در چین با مهار وزنه ۲۶۳ کیلوگرم رکورد جهان را که متعلق به خود بوده را با دو کیلو گرم سنگین‌تر از رکورد قبلی به نامش ثبت کرد.

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وزنه بردار سنگین وزن ۲۳ ساله قائم شهری در این رقابت که با رکورد جهانی مدال طلای وزنه برداری سنگین وزن جهان را کسب کرد با ثبت ۱۹۵ کیلو وزنه در تک ضرب و ۲۶۳ کیلوگرم دو ضرب در مجموع با ۴۵۸ کیلوگرم وزنه مدال نقره مسابقات جهانی را نیز از آن خود کرد.