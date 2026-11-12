بابایی در مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در روستای مزرعه‌نو، با تأکید بر ضرورت بصیرت، استقامت و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، از پیگیری مشکلات منطقه نیز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار با بیان اینکه از صدر خلقت تا آخرالزمان، جبهه حق و جبهه باطل مقابل هم قرار داشته‌اند و هر دو جبهه یاران خود را دارند، تأکید کرد که مهم‌ترین مسئله امروز، شناخت این است که هر فرد در کدام جبهه قرار دارد.

وی در ادامه با هشدار درباره جنگ اخیر و جنگ رسانه‌ای دشمن گفت: دشمن خودش اعتراف کرده که بهترین و کارسازترین ابزار او فضای مجازی است و متأسفانه برخی جوانان، نوجوانان و حتی کهنسالان در این عرصه فریب خورده‌اند.

استاندار یزد با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم(ص) درباره همراهی حق با امیرمؤمنان علی(ع)، یادآور شد که در جنگ صفین نیز گروهی سرکش مقابل حضرت علی(ع) صف‌آرایی کردند و دشمن با تصرف آب و استفاده از ابزار فشار، قصد تسلیم کردن لشکر حق را داشت.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود شرایط امروز کشور را تشریح کرد و با اشاره به دشمنی جریان استکبار و تحریک صهیونیست‌ها علیه ایران گفت: دشمن خبیث به دنبال بلعیدن حیثیت و دستاوردهای ملت ایران است.

وی با محکوم کردن جنایات در غزه و کشتار ده‌ها هزار انسان بی‌گناه،از کودک و بزرگ، افزود: این جریان با جمعیتی محدود اما سرکش و لجوج، برای منطقه و جهان نقشه دارد و رسانه‌ها را به شدت به کار گرفته است.

استاندار یزد در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم درباره مدیریت الهی صحنه نبرد گفت: خداوند صحنه جنگ‌ها را مدیریت می‌کند و دشمن را در چشم مؤمنان کم نشان می‌دهد تا دلهره پیدا نکنند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز برخی بزرگان کشور نیز بر امکان ایستادگی در برابر آمریکا صحت هایی می‌کردند، افزود: ما گروه اندکی هستیم، اما اگر این قدرت انسانی با قدرت الهی پیوند بخورد، می‌توان بر دشمنان بسیار غلبه کرد. استاندار در این زمینه به مفهوم قرآنی پیروزی گروه کوچک بر گروه بزرگ به اذن خدا اشاره کرد.

بابایی در پایان سخنان خود با دعوت مردم به استقامت و پایداری گفت: باید کوتاه نیاییم، متزلزل نشویم، نترسیم و پیرو ولی امر و قرآن باشیم و در راه خود استوار بمانیم.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران در این مسیر عمل کرده و خدا را شاکر است، از فریب‌خوردگانی که به گفته او سنگ دشمن را به سینه می‌زنند و پشت به ملت خود می‌کنند ابراز تأسف کرد و گفت: یاری خداوند از آن مؤمنان است.

استاندار یزد همچنین از فرصت حضور در جمع مردم مزرعه نو ابراز خوشحالی کرد و تأکید کرد مسائل منطقه از طریق شورا، بخشداری، فرمانداری و در صورت نیاز در سطح استان پیگیری خواهد شد و در این زمینه کوتاهی نمی‌شود.