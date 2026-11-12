خودروی سواری به علت ارتکاب تخلف حادثه‌ساز سرعت غیرمجاز و ثبت سرعت بحرانی ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان – اصفهان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: تیم گشتی پلیس راه اصفهان – کاشان حین کنترل ترافیک و نظارت بر رفتار رانندگان در این محور، یک دستگاه سواری فونیکس را که با سرعت بسیار بالا و خطرناک در حال حرکت بود، شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی با اشاره به خطرات جبران‌ناپذیر رانندگی با سرعت‌های بحرانی افزود: حرکت با سرعت ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت، فرصت واکنش راننده را به‌شدت کاهش داده و در صورت بروز هرگونه مانع یا اتفاق پیش‌بینی‌نشده، احتمال وقوع تصادفات شدید و مرگبار را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: قدرت و ایمنی ظاهری خودرو‌های امروزی نباید موجب اعتمادبه‌نفس کاذب رانندگان شود؛ چراکه در سرعت‌های بالا، کوچک‌ترین خطای انسانی می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود. پلیس راه با رانندگان متخلف و افرادی که جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند، برابر مقررات برخورد قاطع خواهد کرد.