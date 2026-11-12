نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌مناسبت هفته کتاب، پویش «من اهل کتابخانه‌ام؛ یک کارت، هزاران قصه »را برگزار می کند.

برگزاری پویش «من اهل کتابخانه‌ام؛ یک کارت، هزاران قصه»

برگزاری پویش «من اهل کتابخانه‌ام؛ یک کارت، هزاران قصه»

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویش با هدف بازتاب تجربه‌های کتابداران و اعضای کتابخانه ها ، برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند از دوستی‌ها، خاطرات ماندگار، کشف‌های تازه و لحظاتی بنویسند که کتابخانه را به بخشی از زندگی آنها تبدیل کرده است.

پویش «من اهل کتابخانه‌ام؛ یک کارت، هزاران قصه» فرصتی برای روایت تجربه‌های زیسته کتابداران و اعضا و معرفی نقش کتابخانه‌های عمومی در زندگی فردی و اجتماعی مردم است.

علاقه مندان به شرکت در این پویش می توانند به وبگاه و شبکه های اجتماعی نهاد کتابخانه ها مراجعه کنند.