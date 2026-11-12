به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ محمد رستمی گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته ماموران پاسگاه دشت ارژن شهرستان شیراز هنگام گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در حوزه استحفاظی در دو عملیات جداگانه به دو دستگاه وانت حامل دام مشکوک و آنها را متوقف کردند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه ماموران انتظامی مطلع شدند که وانت‌ها حامل ۵۱ راس گوسفند فاقد مجوز هستند که رانندگان قصد انتقال آنها به مکان نامعلوم را دارند.

فرمانده انتظامی شیراز بیان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش احشام قاچاق کشف شده ۱۰ میلیارد برآورد شده است.

سرهنگ محمد رستمی بیان کرد: در این خصوص رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.