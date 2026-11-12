نماینده مردم همدان و فامنین گفت: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه معدن، صنایع دارویی، پتروشیمی و صنایع تبدیلی برخوردار است و می‌تواند میزبان طرح‌های بزرگ اقتصادی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان نشست استاندار همدان با مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران اقتصادی استان، صبح امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در استانداری همدان برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان مجلس، فرمانداران و مسئولان اقتصادی استان، مسائل، مشکلات و مطالبات شهرستان‌ها را در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مطرح کردند و در ادامه، استاندار همدان و مدیرعامل شستا به بررسی و جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده پرداختند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هدف از سفر به استان را بررسی راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌های شستا عنوان کرد و گفت:

در این سفر تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود و پروژه‌های این مجموعه در استان را بررسی کنیم تا مشخص شود چگونه می‌توان روند اجرای آنها را بهبود بخشید.

محمدرضا سعیدی افزود: ما نیز موظفیم در چارچوب توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مجموعه، پروژه‌های موجود را عملیاتی‌تر کنیم و این نشست می‌تواند زمینه همکاری شستا با سایر مجموعه‌ها و دستگاه‌های استان را فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های تکمیلی برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده اظهار امیدواری کرد: با استمرار این همکاری‌ها، زمینه توسعه و آبادانی استان همدان فراهم شود.

استاندار همدان نیز با اشاره به برنامه‌های مدیریت استان برای جذب سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی استان از محور‌های برنامه‌ریزی مدیریت استان است و در همین راستا، تسهیل‌گری برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و دولتی در حال انجام است.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شستا افزود: این مجموعه یکی از هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور است که با توجه به ظرفیت کشاورزی استان همدان، در سال‌های گذشته در حوزه دامپروری نیز سرمایه‌گذاری‌هایی داشته است.

وی ادامه داد: برخی از این طرح‌ها در مرحله تولید قرار دارند، تعدادی در مسیر تبدیل به مرحله تولید هستند و برخی نیز در آستانه آغاز فعالیت قرار گرفته‌اند.

استاندار همدان گفت: در نشست امروز همه طرح‌ها و پروژه‌های شستا در استان مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم نتایج این نشست و پیگیری‌های بعدی به توسعه سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال در استان منجر شود.

نماینده مردم همدان و فامنین نیز با اشاره به جایگاه اقتصادی شستا و سهم قابل توجه این مجموعه در اقتصاد کشور،گفت: با وجود گستردگی فعالیت‌ها و هلدینگ‌های متعدد شستا در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، دارو، مالی، سیمان، معدن و دامپروری، سهم همدان از سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه متناسب با ظرفیت‌های استان نیست.

عباس صوفی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه شستا متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است، خواستار توجه بیشتر به استان همدان شد و افزود: انتظار می‌رود بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری این مجموعه در استان‌هایی همچون همدان به کار گرفته شود تا مردم منطقه نیز از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی با انتقاد از نبود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شستا در استان گفت: حدود ۲ سال پیش نیز این مطالبه را در نشستی با مدیران این مجموعه مطرح کردیم، اما همچنان سهم همدان از سرمایه‌گذاری‌های شستا بسیار ناچیز است.

صوفی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و کشاورزی استان افزود: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه معدن، صنایع دارویی، پتروشیمی و صنایع تبدیلی برخوردار است و می‌تواند میزبان طرح‌های بزرگ اقتصادی باشد.