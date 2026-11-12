نماینده مردم همدان و فامنین گفت: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه معدن، صنایع دارویی، پتروشیمی و صنایع تبدیلی برخوردار است و می‌تواند میزبان طرح‌های بزرگ اقتصادی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان نشست استاندار همدان با مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران اقتصادی استان همدان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هدف از سفر به استان را بررسی راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌های شستا عنوان کرد و گفت: در این سفر تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود و طرح های این مجموعه در استان را بررسی کنیم تا مشخص شود چگونه می‌توان روند اجرای آنها را بهبود بخشید.

محمدرضا سعیدی افزود: ما نیز موظفیم در چارچوب توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مجموعه، طرح های موجود را عملیاتی‌تر کنیم و این نشست می‌تواند زمینه همکاری شستا با سایر مجموعه‌ها و دستگاه‌های استان را فراهم کند.

او با اشاره به برگزاری نشست‌های تکمیلی برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده تصریح کرد : با استمرار این همکاری‌ها، زمینه توسعه و آبادانی استان همدان فراهم شود.

استاندار همدان هم با اشاره به برنامه‌های مدیریت استان برای جذب سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی استان از محور‌های برنامه‌ریزی مدیریت استان است و در همین راستا، تسهیل‌گری برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و دولتی در حال انجام است.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شستا افزود: این مجموعه یکی از هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور است که با توجه به ظرفیت کشاورزی استان همدان، در سال‌های گذشته در حوزه دامپروری نیز سرمایه‌گذاری‌هایی داشته است.

او تصریح کرد: برخی از این طرح‌ها در مرحله تولید قرار دارند، تعدادی در مسیر تبدیل به مرحله تولید هستند و برخی نیز در آستانه آغاز فعالیت قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جایگاه اقتصادی شستا و سهم قابل توجه این مجموعه در اقتصاد کشور،گفت: با وجود گستردگی فعالیت‌ها و هلدینگ‌های متعدد شستا در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، دارو، مالی، سیمان، معدن و دامپروری، سهم همدان از سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه متناسب با ظرفیت‌های استان نیست.

عباس صوفی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه شستا متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است، خواستار توجه بیشتر به استان همدان شد و افزود: انتظار می‌رود بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری این مجموعه در استان‌هایی همچون همدان به کار گرفته شود تا مردم منطقه نیز از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

او با انتقاد از نبود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شستا در استان همدان تصریح کرد : حدود ۲ سال پیش نیز این مطالبه را در نشستی با مدیران این مجموعه مطرح کردیم، اما همچنان سهم همدان از سرمایه‌گذاری‌های شستا بسیار ناچیز است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و کشاورزی استان افزود: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه معدن، صنایع دارویی، پتروشیمی و صنایع تبدیلی برخوردار است و می‌تواند میزبان طرح‌های بزرگ اقتصادی باشد.