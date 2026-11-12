وزیر بهداشت با حضور در محل بستری پریا مهرمند، بازیکن آکادمی بسکتبال سحر، از وی عیادت و وضعیت جسمانی و روند درمان او را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر بهداشت با حضور در محل بستری پریا مهرمند، بازیکن آکادمی بسکتبال سحر، از وی عیادت و وضعیت جسمانی و روند درمان او را بررسی کرد.

مهرمند بامداد یکشنبه در پی واژگونی خودروی حامل اعضای تیم بسکتبال سحر، هنگام بازگشت از آبادان به تهران، مصدوم شده بود.

پس از این عیادت، در نشستی با حضور وزیر بهداشت، آقای کیهانی، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون بسکتبال و تیم پزشکی، آخرین وضعیت درمانی این بازیکن مورد بررسی قرار گرفت.