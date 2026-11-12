

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت گاز مازندران از آغاز نظارت میدانی بر مصرف گاز در ادارات، مراکز آموزشی، واحد‌های تجاری و ویلا‌های خالی از سکنه خبر داد و گفت: متخلفان با محدودیت و قطع جریان گاز مواجه می‌شوند.



هژبر جوادی، افزود: ادارات و دستگاه‌های اجرایی مطابق دستورالعمل ابلاغی از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۵ مجاز به استفاده از گاز خواهند بود و دانشگاه‌ها و مدارس نیز از ۱۶ آذرماه امکان استفاده از گاز را دارند.

او ادامه داد: واحد‌های تجاری و پاساژ‌ها از اول دی‌ماه مجاز به مصرف گاز هستند و فعالیت گازسوز آنها حداکثر تا ساعت ۱۸ مجاز خواهد بود.



جوادی با تأکید بر ضرورت رعایت دمای استاندارد در محیط‌های مختلف افزود: دمای آسایش در منازل مسکونی ۲۰ درجه سانتی‌گراد و دمای مجاز محیط ادارات ۱۸ درجه است و گروه‌های پایش بر رعایت این ضوابط نظارت خواهند کرد.



ویلا‌های خالی در فهرست نظارت شرکت گاز

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به نظارت بر ویلا‌های خالی از سکنه گفت: همانند سال گذشته، ویلا‌هایی که خالی از سکنه هستند و از گاز طبیعی استفاده می‌کنند، شناسایی خواهند شد و در صورت مشاهده تخلف، محدودیت مصرف و قطع جریان گاز اعمال می‌شود.



وی ادامه داد: وصل مجدد گاز این واحد‌های ویلایی و همچنین ادارات متخلف، مستلزم تعهد بالاترین مقام مسئول برای رعایت ضوابط مدیریت مصرف تا پایان فصل سرما خواهد بود.



کاهش ۲۵ درصدی مصرف؛ مطالبه شرکت گاز از همه مشترکان

جوادی با درخواست از مردم برای همراهی در مدیریت مصرف انرژی گفت: از تمامی مردم تقاضا داریم مصرف گاز خود را حداقل ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش دهند

وی افزود: در صورت رعایت نکردن الگوی تعیین‌شده، تذکرات لازم به مشترکان داده می‌شود تا با مشارکت عمومی بتوانیم پایداری شبکه گاز را در شهرستان‌هایی که با افت فشار مواجه می‌شوند، به‌ویژه بابل و آمل و همچنین مناطق غرب و شرق استان، حفظ کنیم.



افزایش مصرف گاز مازندران به مرز ۲۵ میلیون مترمکعب

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در ادامه با اشاره به تأثیر کاهش دمای هوا بر افزایش مصرف گاز استان خاطرنشان کرد: در پنج شب گذشته و همزمان با حاکم شدن سرمای نسبی، مصرف گاز استان از حدود ۱۲ میلیون مترمکعب به ۱۷ میلیون مترمکعب و در ادامه به حدود ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب رسیده است.



جوادی تأکید کرد: با توجه به روند افزایشی مصرف و ضرورت تأمین پایدار گاز برای مشترکان خانگی، اجرای دقیق طرح پایش، رعایت دمای آسایش و کاهش مصرف در تمامی بخش‌ها یک ضرورت جدی است.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت مشترک مردم و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: همراهی همه بخش‌ها و رعایت الگوی مصرف، زمینه عبور مطمئن از روز‌های سرد و تأمین پایدار گاز برای خانوار‌های استان را فراهم خواهد کرد.