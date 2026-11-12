به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، عصر چهارشنبه ۲۰ آبان سال جاری، ۱۲ نفر از چهره‌های استانی و ملی شعر آیینی، برای خوانش آثار خود و ابراز ارادت به ساحت حضرت فاطمه زهرا سلام الله و أهل بیت علیهم السلام و یادبود رهبر شهید انقلاب گرد هم آمدند.

در این گردهمایی که محمد جواد شرافت مدیر آفرینش های ادبی امور استانهای حوزه هنری مهمان ویژه آن بود، ۱۱ شاعر از شهرهای مختلف مازندران به شعرخوانی پرداختند و مرشد «جواد آقاپور » با موضوع حماسه و مقاومت در مازندران به اجرای نقالی پرداخت.

همچنین علیرضا دهرویه، احمد ایرانی نسب، محمود شاه‌نوری، محمدجواد مهدوی، مجتبی فلاح نیا، نیما نجاری، حمید محمدی، مهرشاد واحدی، سید امیرحسین موسوی، نوروز رمضانی و آرزو ولی‌پور هنرمندانی بودند که در این محفل به شعر خوانی پرداختند.