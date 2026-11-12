نخستین نشست ستاد نظارت بر برگزاری رویداد‌های استان همدان با هدف بررسی راهکار‌های ساماندهی، سیاست‌گذاری و نظارت بر برگزاری رویداد‌ها و جشنواره‌ها بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: این ستاد به دستور استاندار و با هدف ساماندهی، نظارت و ارزیابی رویداد‌های استان تشکیل شده است.

سید مجتبی حسینی با اشاره به برخی انتقاد‌ها درباره نحوه برگزاری، کیفیت اجرا و عملکرد متولیان رویداد‌ها و جشنواره‌ها افزود: سیاست‌گذاری، تعیین چارچوب برگزاری، نظارت بر کیفیت اجرا و ارزیابی نتایج و دستاورد‌های رویداد‌ها از مهم‌ترین مأموریت‌های این ستاد است.

او با بیان اینکه ارزیابی رویداد‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که میزان اثربخشی و ارزش افزوده آنها مشخص شود، تصریح کرد: پس از برگزاری هر رویداد نیز باید خروجی و دستاورد‌های آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

معاون استاندار همدان گفت: در نخستین نشست ستاد، مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و مجموعه‌هایی که برگزارکننده رویداد‌ها و جشنواره‌ها هستند، فهرست برنامه‌های خود را به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

سید مجتبی حسینی افزود: پس از جمع‌آوری اطلاعات و سطح‌بندی رویدادها، دستگاه متولی هر رویداد مشخص و چارچوب اجرایی، مسئول برگزاری و نحوه تأمین منابع مالی آن نیز تعیین خواهد شد.

او تصریح کرد: هدف این است که برگزاری رویداد‌ها در چارچوبی شفاف، قانونمند و با نظارت و کنترل کیفی انجام شود تا ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، اثربخشی و دستاورد‌های این برنامه‌ها برای استان افزایش یابد.