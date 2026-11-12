دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق از مهروموم یک واحد کارگاهی فاقد مجوز و توقف فعالیت یک واحد ماسه‌شویی آلاینده با دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکبر زمان‌زاده گفت: یک واحد کارگاهی به‌رغم دریافت اخطار‌های قانونی درباره نداشتن مجوز‌های لازم و رعایت نکردن استاندارد‌های زیست‌محیطی، همچنان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه می‌داد که در نهایت دستور مهروموم آن صادر شد.

وی افزود: همچنین فعالیت یک واحد ماسه‌شویی به دلیل ایجاد آلودگی شدید زیست‌محیطی و رعایت نکردن الزامات قانونی متوقف شد و خطوط تولید این واحد تا زمان رفع کامل آلایندگی و انطباق با استاندارد‌های زیست‌محیطی تعطیل خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب بافق با تأکید بر ضرورت فعالیت واحد‌های صنعتی و معدنی در چارچوب مجوز‌های قانونی و ضوابط زیست‌محیطی تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

این اقدامات در جریان گشت مشترک نظارتی با حضور دادستان، کارشناسان محیط زیست و عوامل پلیس امنیت و با هدف بررسی وضعیت فعالیت واحد‌های صنعتی و کارگاهی شهرستان و میزان رعایت الزامات قانونی انجام شد.