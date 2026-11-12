آیین تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام همزمان با سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فردا در اردبیل، و یکی از شهدا دو روز بعد در شهرستان گِرمی برگزار می‌شود.

برنامه تشییع و خاکسپاری پیکر دو شهید گمنام در اردبیل و گِرمی

برنامه تشییع و خاکسپاری پیکر دو شهید گمنام در اردبیل و گِرمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ مراسم تشییع پیکر این شهدا از ساعت ۹:۳۰ دقیقه فردا جمعه ۲۲ آبان از میدان شریعتیِ اردبیل به سمت میعادگاه جان فدایان در میدان بیعت با حضور مردم ولایی و شهیدپرور اردبیل برگزار، و با حضور آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، بر پیکر مطهرشان نماز اقامه خواهد شد.

پیکر پاک یکی از شهدای گمنام فردا در بوستان مصلی امام خمینی اردبیل خاکسپاری می‌شود، و پیکر پاک دیگر شهید هم، یکشنبه ۲۴ آبان پس از تشییع در شهر زهرای مورانِ گِرمی، خاکسپاری خواهد شد.