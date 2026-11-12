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آیین تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام همزمان با سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فردا در اردبیل، و یکی از شهدا دو روز بعد در شهرستان گِرمی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ مراسم تشییع پیکر این شهدا از ساعت ۹:۳۰ دقیقه فردا جمعه ۲۲ آبان از میدان شریعتیِ اردبیل به سمت میعادگاه جان فدایان در میدان بیعت با حضور مردم ولایی و شهیدپرور اردبیل برگزار، و با حضور آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، بر پیکر مطهرشان نماز اقامه خواهد شد.