به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک گفت: در پاسخ به مطالبات شهروندان و جلب رضایت عمومی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت ماموران انتظامی در ۷۲ ساعت گذشته با اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، ۱۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را توقیف و به پارکینگ انتقال دادند.

او با اشاره به این که پلیس با رانندگان متخلف مماشات نخواهد داشت و طبق قانون با آنها برخورد می‌کند، به شهروندان توصیه کرد و بیان کرد: با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و حقوق شهروندی زمینه انضباط ترافیکی را فراهم کنند که این امر می‌تواند در کاهش تصادفات اثر گذار باشد.