هم‌زمان با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی سراسر کشور غرق در ماتم و عزاداری است؛ اما این سوگواری،بازخوانی درسِ بزرگِ ولایت‌پذیری در مکتب فاطمی است و امروز در قالب حمایت مردمی از ولایت فقیه تجلی یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفت یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های حیات ایشان، حضور آگاهانه و به‌موقع در دفاع از جایگاه امامت بود.

آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، افزود:در نگاه فاطمی، شناخت حق و پایداری بر آن، یک تکلیف همگانی است و حضرت زهرا (س) در دفاع از آنچه حق می‌دانست، با بصیرت کامل به میدان آمد و همین ویژگی، ایشان را به الگویی جاودانه برای تمام نسل‌ها تبدیل کرد.