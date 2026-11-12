

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صمد حسن‌زاده، با تأکید بر ضرورت توجه کشورها به استانداردهای زیست‌محیطی افزود: رعایت این استانداردها در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، علاوه بر حفاظت از سلامت انسان‌ها و نسل‌های آینده، زمینه‌ساز حضور مؤثرتر ایران در بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات خواهد بود.



وی با تأکید بر مسئولیت مشترک کشورها در قبال نسل‌های آینده خاطرنشان کرد: حفظ سلامت انسان‌ها، جامعه و محیط زیست مسئولیتی است که همه کشورها باید آن را جدی بگیرند و در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود لحاظ کنند.