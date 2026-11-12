مجمع عمومی عادی سالانه سازمان ملی زمین و مسکن برای سال منتهی به ۱۴۰۴ با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مجمع عمومی عادی سالانه سازمان ملی زمین و مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

در این نشست، مدیرعامل سازمان گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در سال منتهی به ۱۴۰۴ ارائه کرد.

مدیریت اراضی، راهبری طرح‌های عمرانی و مسکن و ساماندهی منابع، از مهم‌ترین محورهای عملکردی مطرح‌شده در این گزارش بود.

همچنین گزارش سازمان حسابرسی درباره وضعیت عملکرد این مجموعه در مجمع قرائت و بررسی شد.

وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاه‌های حاضر نیز دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را درباره عملکرد یک‌ساله سازمان مطرح کردند.