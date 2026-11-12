فردا نماز جمعه در ارومیه به امامت خطیب موقت حجت الاسلام والمسلمین حیدری‌زاد اقامه خواهد شد.

اقامه نماز جمعه فردا در ارومیه به امامت حجت الاسلام والمسلمین حیدری‌زاد

اقامه نماز جمعه فردا در ارومیه به امامت حجت الاسلام والمسلمین حیدری‌زاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: نماز جمعه این هفته ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در ارومیه به امامت خطیب موقت حجت الاسلام والمسلمین حیدری‌زاد اقامه خواهد شد.

این آیین با سخنرانی و روضه‌خوانی پیش از خطبه حجت الاسلام و المسلین اکبر‌زاده معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی همراه خواهد بود.

میز پاسخگویی به سوالات شرعی و گفتگوی اعتقادی نیز برقرار خواهد بود.

خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.