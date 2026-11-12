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فردا نماز جمعه در ارومیه به امامت خطیب موقت حجت الاسلام والمسلمین حیدریزاد اقامه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: نماز جمعه این هفته ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در ارومیه به امامت خطیب موقت حجت الاسلام والمسلمین حیدریزاد اقامه خواهد شد.
این آیین با سخنرانی و روضهخوانی پیش از خطبه حجت الاسلام و المسلین اکبرزاده معاونت تهذیب حوزههای علمیه آذربایجان غربی همراه خواهد بود.
میز پاسخگویی به سوالات شرعی و گفتگوی اعتقادی نیز برقرار خواهد بود.
خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.