مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر طراحی سازوکاری شفاف و عادلانه در طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری سوخت باهدف تأمین نیاز سوختی مصرف‌کنندگان واقعی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدصادق عظیمی‌فر در نشست تخصصی بررسی روند اجرای طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری سوخت با قدردانی از همراهی استاندار هرمزگان و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح بیان کرد: با توجه به ماهیت ملی و حساس طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری سوخت، باید سازوکاری دقیق، منصفانه و شفاف طراحی و اجرا شود تا سهمیه و نیاز سوختی مصرف‌کنندگان واقعی و فعالان اقتصادی نادیده گرفته نشود.

معاون وزیر نفت همچنین بر تسریع در توزیع عادلانه بنزین سوپر در شهرستان‌های شرق و غرب استان هرمزگان تأکید کرد.

افزایش ۱۱ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در هرمزگان

عبدالله گیتی‌منش، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان نیز در این نشست گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده برای اجرای طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری سوخت و همچنین وضع مصرف بنزین در ۶ ماه نخست سال و آبان ارائه کرد.

وی با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در استان نسبت به ماه گذشته، این روند را نشان‌دهنده افزایش گرایش مصرف‌کنندگان به استفاده از سوخت‌های جایگزین و پاک دانست.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان درباره وضع عرضه بنزین سوپر در استان گفت: هم‌اکنون پنج جایگاه عرضه بنزین سوپر در هرمزگان فعال است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تعداد آنها تا هفته آینده به ۱۰ جایگاه افزایش می‌یابد.

گیتی‌منش از راه‌اندازی سامانه‌ای تخصصی برای ساماندهی درخواست‌های سوختی مصرف‌کنندگان واقعی خبر داد و افزود: در این فرایند، نیاز‌های اعلام‌شده ازسوی دستگاه‌های متولی احصا و پس از بررسی و تأیید نهایی در کارگروه شهرستان، سهمیه موردنیاز از طریق مجاری عرضه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

آمادگی پالایشگاه ستاره برای تأمین مستمر بنزین سوپر

وحید قانعی‌فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز در این نشست آمادگی این پالایشگاه را برای تأمین مستمر بنزین سوپر موردنیاز جایگاه‌های متقاضی در استان اعلام کرد و بر تعامل بخش تولید و توزیع در این زمینه تأکید داشت.

همچنین در این نشست، درباره تأمین سوخت تاکسی‌های اینترنتی، خودرو‌های فعال در جزایر قشم و کیش و خودرو‌های دارای پلاک گذر موقت تصمیم‌گیری شد.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی به‌صورت متمرکز از طریق ستاد مرکزی پایش و تأمین خواهد شد. همچنین تمهیدات لازم برای تأمین نیاز سوختی تاکسی‌های فعال در جزایر قشم و کیش و خودرو‌های دارای پلاک گذر موقت در نظر گرفته شد.

افزایش ظرفیت و تعداد دستگاه‌های صدور آنی کارت هوشمند سوخت در استان نیز از دیگر دستور‌های ابلاغ‌شده در این نشست بود.