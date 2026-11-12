به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ ذبیح الله رضایی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی در یکی از جاده‌های اصلی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از بازرسی از این خودرو ۲ تن چوب جنگلی بلوط فاقد مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال را کشف کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.