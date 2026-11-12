به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۰ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند و در پایان ۶ تیم برتر به دور حذفی صعود می‌کنند و تیم‌های هفتم تا دهم به دور پلی این می‌روند.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

پارتیزان موتسارت صربستان ۸۰ - ۶۶ دپورتیوو باسکونیا اسپانیا

پاری بسکت فرانسه ۱۱۱ - ۱۰۹ فنرباغچه تارفین ترکیه (وقت اضافه)

* برنامه - پنج شنبه ۲۱ آبان:

المپیاکوس یونان - دبی بسکت امارات

والنسیا بسکت اسپانیا - بایرن مونیخ آلمان

آرمانی میلان ایتالیا - ژالگیریس لیتوانی

رئال مادرید اسپانیا - ستاره سرخ بلگراد صربستان

* جمعه ۲۲ آبان:

آناتولی اِفِس پیلسن ترکیه - ویرتوس بولونیا ایتالیا

پاناتینایکوس آکتور یونان - بارسلونا بسکت اسپانیا

آسول فرانسه - بشیکتاش استانبول ترکیه

در جدول یورولیگ تیم‌های پاناتینایکوس آکتور با ۸ برد و ۲ باخت پیشتاز است و تیم‌های ستاره سرخ بلگراد صربستان، والنسیا بسکت اسپانیا و المپیاکوس یونان با ۷ برد و ۳ باخت در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.