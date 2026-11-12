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هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا - یورولیگ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۰ تیم حضور دارند که به صورت دورهای رقابت میکنند و در پایان ۶ تیم برتر به دور حذفی صعود میکنند و تیمهای هفتم تا دهم به دور پلی این میروند.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
پارتیزان موتسارت صربستان ۸۰ - ۶۶ دپورتیوو باسکونیا اسپانیا
پاری بسکت فرانسه ۱۱۱ - ۱۰۹ فنرباغچه تارفین ترکیه (وقت اضافه)
* برنامه - پنج شنبه ۲۱ آبان:
المپیاکوس یونان - دبی بسکت امارات
والنسیا بسکت اسپانیا - بایرن مونیخ آلمان
آرمانی میلان ایتالیا - ژالگیریس لیتوانی
رئال مادرید اسپانیا - ستاره سرخ بلگراد صربستان
* جمعه ۲۲ آبان:
آناتولی اِفِس پیلسن ترکیه - ویرتوس بولونیا ایتالیا
پاناتینایکوس آکتور یونان - بارسلونا بسکت اسپانیا
آسول فرانسه - بشیکتاش استانبول ترکیه
در جدول یورولیگ تیمهای پاناتینایکوس آکتور با ۸ برد و ۲ باخت پیشتاز است و تیمهای ستاره سرخ بلگراد صربستان، والنسیا بسکت اسپانیا و المپیاکوس یونان با ۷ برد و ۳ باخت در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.